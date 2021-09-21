Саратов, 21 сентября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности объявили на территории Саратовской области 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Гроза

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Ночью и днем 22 сентября местами по Саратовской области ожидается сильный дождь (до 49 мм). В дневное время возможно усиление юго-западного ветра порывами 15−17 м/с. Велика вероятность грозы. Температура воздуха ночью составит около +7 градусов, днем — не выше +17.

В юго-восточных районах Саратовской области до 23 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

ИА REGNUM ранее сообщало, во Владивостоке в связи с непогодой 21−22 сентября — синоптики объявили штормовое предупреждение. На случай возникновения ЧС власти города готовы развернуть 238 пунктов временного размещения.

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