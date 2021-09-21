Москва, , 13:30 — REGNUM Украина представляет себя аналог Сомали на территории Европы. Об этом 21 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом участник ток-шоу обратил внимание на то, как глупо выглядит президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в США, в неподобающем виде гуляя по Нью-Йорку.

«Шут. У него ощущение перманентного стендап-комика. Украина — это европейская Сомали и отношение к ней должно быть соответствующее», — сказал Коротченко.