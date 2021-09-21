Москва, 21 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Сегодня, 21 сентября, цены на нефть на торгах демонстрируют крайне позитивную динамику, прибавляя 1,47% и готовясь к проверке на прочность важной зоны сопротивления $75,00−75,50 за баррель Brent, от которой будет зависеть динамика нефтяных цен на текущей неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

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«Сегодняшний рост стал возможен благодаря тому, что рынок нефти смог устоять в небольшом шторме, который 20 сентября, налетел на финансовые рынки из-за растущей вероятности дефолта компании Evergrande.

Третьему по величине девелоперу Китая 23 сентября и, 29 сентября предстоит выплатить проценты по облигациям 2022 и 2024 года погашения в $83,3 млн и $47,5 млн соответственно.

Рынок надеялся на помощь китайского государства, однако, за минувшие выходные никаких заявлений сделано не было, поэтому инвесторы сформировали консенсус о том, что Evergrande не сможет найти нужные средства и пропустит выплаты, в четверг, что станет сигналом к перекрестным дефолтам в других сопряженных компаниях.

Первую волну распродаж нефть выдержала, удержавшись выше ключевого уровня в $74,00 за баррель Brent, но, 22−23 сентября с высокой вероятностью будет вторая волна распродаж, на которой нефть вряд ли удержит текущие уровни, а значит при пробое $74,00 за баррель начнется среднесрочная понижательная тенденция ниже $70,00.

Поэтому сегодняшний день, 21 сентября, может стать крайним для нефтяного рынка, когда на фоне отскока фондовых индексов, нефтяные котировки могут подняться как можно выше, чтобы создать запас прочности для второй волны распродаж.

Главным барьером для роста в диапазон $76,50−77,50 за баррель Brent выступает зона сопротивления $75,00−75,50 за баррель. Если удастся закрепиться выше, то сегодня, вечером и возможно 22 сентября в первой половине дня, нефтяные котировки заметно подрастут.

В противном случае, если зона сопротивления $75,00−75,50 за баррель Brent окажется неприступной, даже в рамках сегодняшних торгов произойдет откат к $74,00−74,20 за баррель», — считает эксперт.

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