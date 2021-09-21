Москва, , 13:27 — REGNUM Трёхстороннее партнёрство AUKUS, созданное США, Австралией и Великобританией, является ещё одним военным блоком, направленным против России и Китая. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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В интервью «Аргументам и фактам» секретарь Совбеза упомянул об объединении QUAD, в которое входят Соединённые Штаты, Индия, Австралия и Япония. По словам Патрушева, по сути, оно является прообразом азиатского аналога НАТО.

«Вашингтон будет пытаться втянуть в эту организацию и другие страны, главным образом, для проведения антикитайской и антироссийской политики», — уверен секретарь СБ РФ.

Он добавил, что «буквально на днях в регионе оформился ещё один военный блок — американо-британо-австралийский AUKUS, который преследует те же самые цели».

«Характерно, что при его создании американцы ещё и своих французских партнёров выдавили, перехватив выгодную сделку по строительству атомных субмарин для Канберры. Видимо, атлантическая солидарность тоже имеет свою цену», — заключил Патрушев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового трёхстороннего партнёрства в сфере безопасности (AUKUS), направленного на поддержание стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса военно-морские силы Австралии рассчитывают получить не менее восьми атомных подводных лодок, строительство которых запланировано в Аделаиде.

Франция резко отреагировала на это решение, отозвав для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры. Кроме того, была отменена встреча министров обороны Великобритании и Франции.

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