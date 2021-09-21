Вашингтон, 21 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст купил дом с видом на Тихий океан. Об этом 21 сентября пишет издание TMZ.

David Shankbone Канье Уэст

По данным СМИ, новое жильё Уэста было спроектировано японским архитектором Тадао Андо, поэтому дом также считается произведением искусства. Его стоимость составляет $57 млн (около 5,5 млрд рублей).

Как отмечает TMZ, новый дом Уэста располагается неподалёку от особняка его жены, модели Ким Кардашьян, с которой он находится в состоянии развода. Ранее музыкант жил там вместе с супругой и их четырьмя детьми.

ИА REGNUM напоминает, что Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом в феврале 2021 года. Пара прожила в браке семь лет.