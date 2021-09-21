Томск, 21 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Ещё три пациента с коронавирусом умерли в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 сентября в областном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Томской области стали 559 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 42 837 носителей коронавируса.