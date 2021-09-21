Москва, , 13:26 — REGNUM До того, как начать строить «глобальную Британию», Лондону необходимо решить свои внутренние проблемы. Такое мнение 21 сентября высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

Николай Патрушев Scrf.gov.ru

«После выхода из Евросоюза Лондон с удвоенной силой принялся за реализацию проекта «Глобальной Британии». Однако прежде, чем браться за возрождение былого имперского величия, британцам хорошо бы разобраться с проблемами у себя дома», — сказал он.

Также Патрушев указал, что в настоящее время британские власти намерены своими старыми методами выстроить новую империю под вывеской «Глобальной Британии».

«Это повод задуматься как самой Англии, так и странам, и народам, в свое время испытавшим на себе британский колониальный гнет», — добавил секретарь Совбеза РФ.

При этом он отметил, что перед построением такой новой империи Великобритании было бы хорошо разобраться со своими внутренними проблемами.

«Значительное число жителей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии до сих пор не считают себя британцами. Англичане веками загоняли шотландцев в горы, валлийцев использовали как дешевую рабочую силу, ирландцев вывозили для работы в колониях в качестве рабов. Эти народы столетиями сталкивались с не меньшим пренебрежением, чем покоренные Англией африканцы и азиаты», — напомнил Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что в настоящее время России нет смысла возвращаться в состав Группы семи (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).