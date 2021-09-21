Уфа, 21 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Скоробогатова Милана Маратовна избрана депутатом госсобрания Башкирии шестого созыва по Буйскому одномандатному избирательному округу №55. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба центральной избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Сообщается, что в Буйский одномандатный избирательный округ №55 входят Бураевский и Янаульский районы. С 17 по 19 сентября здесь проходило голосование на 97 избирательных участках.

«Решением окружной избирательной комиссии Скоробогатова Милана Маратовна признана избранным депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан шестого созыва по Буйскому одномандатному избирательному округу №55. Она набрала 59,9% голосов избирателей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Скоробогатова была выдвинута Башкирским региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».