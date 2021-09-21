Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку в связи со смертью следственно-арестованного в СИЗО-1 «Кресты» в Колпинском районе Северной столицы. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты 2»

«Прокуратура проверит соблюдение требований Федерального Закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Также будут установлены обстоятельства произошедшего, причины и условия им способствующие», — пояснили в ведомстве.

По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц следственного изолятора по обеспечению безопасного режима содержания под стражей. Что касается вопроса о принятии мер прокурорского реагирования, он будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.

Как стало известно ИА REGNUM, умерший — 46-летний мужчина.