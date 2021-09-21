Чебоксары, 21 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Двое иностранцев в Чувашии обвиняются в сбыте наркотиков на территории республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

Фигурантами уголовного дела стали двое граждан Египта. Следствие считает, что один из них, являющийся студентом местного вуза, в 2020 году создал интернет-магазин по незаконной продаже наркотических средств на территории ряда регионов России, в том числе в Чувашии.

Правоохранители установили, что он вовлёк в преступную группу своего соотечественника и местную жительницу, которые по его указанию сбывали наркотики через тайники-закладки в Чебоксарах. Во время обыска в квартире, где проживали обвиняемые, изъято свыше 300 граммов наркотических средств.

В зависимости от роли и степени участия обвинение предъявлено в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Сбыт и покушение на сбыт наркотиков в составе организованной группы). Материалы переданы в Московский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении участника организованной группы, обвинённого в попытке сбыта около 1,2 кг наркотиков.

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