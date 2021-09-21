Москва, 21 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. России следует создать единое пространство безопасности с ДНР и ЛНР. Об этом 21 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

По мнению эксперта, это позволит защитить Донбасс от обстрелов украинских боевиков.

«Необходимо создание общего пространства безопасности России и Донбасса, а на обстрелы отвечать точечными ударами по украинской армии», — сказал Коротченко.