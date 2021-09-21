Канберра, , 13:32 — REGNUM На прошлой неделе Австралия объявила о вступлении в оборонный союз с США и Великобританией в рамках договора AUKUS. Однако, что побудило Канберру пойти на столь тесное сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном и даже заполучить свой собственный атомный флот? На этот вопрос 21 сентября постаралась ответить военный корреспондент шведского телеканала SVT Тильде Левин.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«За этим стоит военное перевооружение Китая», — отмечает Левин.

«Мы все осознаем важность обеспечения мира и стабильности в регионе на длительный период времени», — заявил тогда президент США Джо Байден.

«Регион», о котором говорит Байден, — это стратегически важный Индо-Тихоокеанский регион. Укрепление союза свободных стран представляется наиболее актуальным в то время, как Китай обновляет свой флот.

«Речь идет о роли США в этой части мира, в Тихом и Индийском океанах, можно сказать, в океанах у берегах Китая», — замечает Левин.

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