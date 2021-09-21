Канберра, 21 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. На прошлой неделе Австралия объявила о вступлении в оборонный союз с США и Великобританией в рамках договора AUKUS. Однако, что побудило Канберру пойти на столь тесное сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном и даже заполучить свой собственный атомный флот? На этот вопрос 21 сентября постаралась ответить военный корреспондент шведского телеканала SVT Тильде Левин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«За этим стоит военное перевооружение Китая», — отмечает Левин.

«Мы все осознаем важность обеспечения мира и стабильности в регионе на длительный период времени», — заявил тогда президент США Джо Байден.

«Регион», о котором говорит Байден, — это стратегически важный Индо-Тихоокеанский регион. Укрепление союза свободных стран представляется наиболее актуальным в то время, как Китай обновляет свой флот.

«Речь идет о роли США в этой части мира, в Тихом и Индийском океанах, можно сказать, в океанах у берегах Китая», — замечает Левин.