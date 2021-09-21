Тюмень, 21 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени будет проходить без зрителей. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области.

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«По причине действующих на территории Тюменской области ограничений соревнования проводятся без зрителей», — говорится в сообщении.

Чемпионат России по летнему биатлону проходит в Тюмени в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 21 по 27 сентября.