Минск, 21 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Для стимулирования переезда граждан в сельскую местность правительством Белоруссии предложена нуждающимся в улучшении жилищных условий из областных центров и Минска построить жилье с господдержкой в населенных пунктах с численностью до 20 тыс человек. Об этом было заявлено 21 сентября на совещании по социальным вопросам, которое проводит Александр Лукашенко с советом министров Белоруссии.

Андрей Грук ИА Красная Весна Деревня

Пресс-служба президента Белоруссии сообщает: «Александр Лукашенко обратил внимание, что жилье — самая насущная потребность людей, и назрела необходимость внести определенные коррективы в порядок и условия предоставления государственной поддержки гражданам при строительстве и приобретении жилых помещений».«Даже в этот непростой момент мы должны принять дополнительные меры по защите интересов многодетных семей и предоставить им финансовую помощь при строительстве жилья до достижения детьми 23 лет (ранее — до 18 лет. — Прим. президентской пресс-службы)», — сказал Лукашенко.

Напомним, согласно белорусскому законодательству граждане старше 18 лет не считаются детьми. Попытки сдерживания миграции сельского населения в города и, прежде всего — в город Минск, неоднократно предпринимались ранее, но без особых успехов.

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