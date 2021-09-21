Пермь, 21 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Пермском крае губернатор Дмитрий Махонин поручил минздраву региона, профильным ведомствам администрации и правительства, а также представительству региона в Москве помогать родственникам пострадавших из-за ЧП в пермском вузе и отправленных 21 сентября в больницы столицы России, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Спецборт МЧС

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«Мы все понимаем, как важна в таких критических ситуациях поддержка близких. От нее во многом зависит и то, как быстро наступит выздоровление. Поэтому если родственники хотят быть ближе с пациентами в период лечения, необходимо оказать им необходимое содействие. В том числе следует обеспечить условия для проживания в Москве», — сказал Махонин.

Напомним, в первой половине дня 21 сентября спецборт МЧС эвакуировал из Перми в Москву семь «тяжелых» пациентов, которые пострадали при стрельбе на территории пермского государственного национального исследовательского университета. Они будут получать лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В.Вишневского, Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, НМХЦ им. Пирогова, а также в Центральном институте травматологии и ортопедии. Решение об эвакуации было принято в ходе консилиума с участием специалистов Минздрава РФ, а также врачей Пермской краевой клинической больницы и федеральных медицинских центров.

В пермских больницах остаются 12 человек, получивших травмы во время ЧП на территории вуза.