Томск, 21 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 92 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 сентября в оперштабе региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение КТ в коронавирусном стационаре

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

За всё время в Томской области подтверждено 42 837 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 36 033 человека. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 72 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Томской области выявили 84 носителя коронавируса, выздоровели 62 человека.