Еравнинский район, Бурятия, 21 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Еравнинском районе Бурятии сотрудники инспекции по маломерным судам спасли с терпящей бедствие лодки двоих братьев 9 и 11 лет, которых унесло на середину озера Сосновое. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, инцидент произошёл днём 19 сентября.

Главное управление МЧС по Бурятии Озеро Сосновое в Бурятии

По данным ведомства, школьники самовольно взяли лежащую на берегу чужую лодку для рыбалки. Отталкиваясь шестом они отплыли от берега, но тут старший брат уронил шест в воду. Ветром лодку начало относить на середину водоёма.

«Братья предпринимали попытки грести руками, однако это не принесло результата. Около двух часов лодка дрейфовала к середине водоема. Маломерное средство имело в борту трещину, через которую поступала вода», — отметили в ведомстве.

Крики о помощи детей услышал мужчина, рыбачивший на берегу и позвонил в полицию. К моменту спасения лодка была наполовину заполнена водой. Спасатели забрали детей в свой катер, лодку взяли на буксир и вернулись на берег. Отмечается, что причиной происшествия стало отсутствие контроля со стороны взрослых.