В Бурятии двоих детей на дырявой лодке унесло на середину озера
Еравнинский район, Бурятия, 21 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Еравнинском районе Бурятии сотрудники инспекции по маломерным судам спасли с терпящей бедствие лодки двоих братьев 9 и 11 лет, которых унесло на середину озера Сосновое. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, инцидент произошёл днём 19 сентября.
По данным ведомства, школьники самовольно взяли лежащую на берегу чужую лодку для рыбалки. Отталкиваясь шестом они отплыли от берега, но тут старший брат уронил шест в воду. Ветром лодку начало относить на середину водоёма.
«Братья предпринимали попытки грести руками, однако это не принесло результата. Около двух часов лодка дрейфовала к середине водоема. Маломерное средство имело в борту трещину, через которую поступала вода», — отметили в ведомстве.
Крики о помощи детей услышал мужчина, рыбачивший на берегу и позвонил в полицию. К моменту спасения лодка была наполовину заполнена водой. Спасатели забрали детей в свой катер, лодку взяли на буксир и вернулись на берег. Отмечается, что причиной происшествия стало отсутствие контроля со стороны взрослых.