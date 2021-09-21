Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Сегодня лидеры стран со всего мира стекаются в Нью-Йорк для ежегодного выступления в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблее ООН. Однако собрание глав государств и правительств, по всей видимости, будет омрачено ссорой, вспыхнувшей между несколькими великими державами, после заключения договора AUKUS между Австралией, Великобританией и США. Об этом 21 сентября сообщила собкор шведского телеканала SVT в США Стефан Осберг.

Patrick Gruban Генассамблея ООН

Напомним, что на прошлой неделе лидеры США, Великобритании и Австралии заявили о заключении оборонного соглашения AUKUS, в рамках которого последней будет предоставлена возможность впервые в истории обзавестись атомным подводным флотом. Однако трехстороннее соглашение ознаменовало собой разрыв многомиллиардного контракта между Францией и Австралией по строительству новых подводных лодок.

«Это будет влиять на события текущей недели, поскольку США заявили, что сейчас пытаются договориться о проведении телефонного разговора с Макроном, чтобы тем или иным образом сгладить конфликт … Франция же восприняла это как холодный душ», — отметил Стефан Осберг.

Со стороны Швеции в саммите примут участие премьер-министр Стефан Лёвен и министр иностранных дел Анн Линде.