Подгорица, 21 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В августе 2021 года пользователями системы распределения электроэнергии было потрачно 263 852 287 кВтч электроэнергии, что на 25 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Большая часть электроэнергии, около 34 процентов, была распределена между пользователями в районе Подгорицы, Даниловграда и Цетинье (центральный регион), сообщила Черногорская система распределения электроэнергии (CEDIS).

Они добавляют, что в августе бригады ремонтного сектора выезжали на места 2335 раз. Стоимость работ по обслуживанию объектов электроэнергетики составила 308 789 евро.

В течение августа к сети был подключен 271 новый пользователь.