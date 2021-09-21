Мехико, 21 сентября 2021, 13:18 — REGNUM Оппозиционная «группа Лимы», созданная для противостояния президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, официально прекратила своё существование. Об этом в интервью журналистам заявил представитель Перу в Организации американских государств Харольд Форсит, сообщает Prensa Latina.
По его словам, «группа Лимы» «выполнила свою функцию».
Несмотря на это, он подчеркнул, что Перу не покинула данную организацию, поскольку «никто не может покинуть то, что не работает и не существует».
Форсит отметил, что представители «группы Лимы» не собирались уже несколько месяцев.
В «группу Лимы», образованную в столице Перу в 2017 году, входили представители Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили. Позднее в состав организации вошли Гайана и Сент-Люсия. Позднее Аргентина и Перу из-за смены своих президентов и переформатирования отношений с Венесуэлой покинули организацию.