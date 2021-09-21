Москва, 21 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. НАТО представляет из себя недееспособную организацию. Об этом 21 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его мнению, эта структура устарела. В доказательство своих слов он привел тот факт, что ряд европейских стран ставит вопрос о создании общеевропейской армии.

«НАТО сегодня недееспособная организация. Европа ставит вопрос о создании общеевропейской армии. НАТО устарела, она не отвечает современным требованиям. А вместо НАТО надо создавать европейскую военную конфигурацию», — сказал Коротченко.