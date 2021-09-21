Стокгольм, 21 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Около 55% мужчин в возрасте 50—64 лет подвержены повышенному риску инфаркта. Об этом свидетельствуют данные нового крупного исследования в Швеции, в ходе которого исследователи изучили коронарные артерии 25 000 здоровых людей. Выжимку из научной работы 21 сентября представила новостная служба SVT Nyheter.

Сердце

Острый инфаркт миокарда является самой распространенной причиной смерти в Швеции. Сердечный приступ возникает из-за того, что сосуды рядом с сердцем по какой-то причине закупориваются, а приток крови к сердцу останавливается. В среднем за час в Швеции у трех человек случается сердечный приступ.

«То, что так много людей среднего возраста страдают закупориванием сосудов, поражает, хотя нас это не удивляет», — заявил в эфире SVT профессор медицины в Университете Гётеборга и ведущий автор исследования, опубликованного 21 сентября в журнале Circulation Йоран Бергстрём.

«Мы ясно видим, что пол и возраст имеют решающее значение. Мужчины подвергаются большему риску, чем женщины, и мужские сосуды стареют на 10 лет раньше, чем женские», — добавил ученый.