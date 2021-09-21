Стокгольм, 21 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. 21 сентября Риксбанк Швеции принял решение оставить ключевую процентную ставку в стране без изменений на уровне 0%. Регулятор также оставил в силе прогноз, согласно которому процентная ставка останется на уровне нуля как минимум до третьего квартала 2024 года. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм. Швеция

Сейчас экономика Швеции набирает обороты, инфляция также постепенно разгоняется. По оценкам Риксбанка, в следующем году инфляция превысит целевой показатель в два процента.

«Однако повышение считается временным и в основном связано с резким повышением цен на электроэнергию. Базовая инфляция, более ориентированная на трендовые значения, ниже, и пройдет еще пара лет, прежде чем ИПЦ с фиксированной процентной ставкой станет более близким к 2 процентам», — говорится в заявлении Центробанка после прошедшего заседания.