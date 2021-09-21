Мурманск, 21 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 140 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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В числе новых заболевших — 52 жителя Мурманска, 26 — Мончегорска, 17 — Кандалакшского района. Всего на лечении с инфекцией находятся 14 855 человек.

По данным штаба, за сутки в регионе скончались девять ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2009 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в России выявили 19 179 случаев COVID-19.