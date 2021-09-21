Стокгольм, 21 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Правительство Швеции направило в риксдаг законопроект, представляющий компании, Cementa продолжить добычу известняка на Готланде, несмотря на то, что Законодательный совет отверг его на прошлой неделе. Об этом 21 сентября сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

geralt Цемент

«Было бы очень серьезно, если бы произошла остановка производства», — заявил на пресс-конференции министр промышленности Швеции Ибрагим Байлан.

Напомним, что Cementa, на которую приходится половина от всего произведенного цемента в Швеции, может продолжить добычу известняка на Готланде с ограниченным по времени разрешением, срок действия которого истекает 31 октября, и теперь правительство решило его продлить.

Отмечается, что законопроект был направлен на голосование вопреки негативным отзывам от многих ведомств, к которым он поступил на фазе разработки.