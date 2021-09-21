Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и реставрацию здания Санкт-Петербургской консерватории. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Карина Саввина ИА REGNUM Здание Санкт-Петербургской Консерватории в строительных лесах

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического владельца ООО «Меандр» Евгения Ярмоша и генерального директора этой организации Елены Завадской. Органами следствия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

По версии следствия, Евгений Ярмош, Елена Завадская, а также неустановленные лица в июне 2017 года с целью хищения бюджетных средств заключили государственный контракт с ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» на выполнение работ в здании ФГБОУ «Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова». При этом свои обязательства исполнять они не намеревались, а перечисленный на счет ООО «Меандр» аванс в размере более 191 млн рублей обратили в свою пользу.

Затем фигуранты обеспечили заключение фиктивных договоров на выполнение работ с подконтрольными им юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на основании которых перечислили на их счета более 51 млн рублей. Для создания видимости законных действий соучастники организовали изготовление подложных документов о якобы выполненных работах и их направлении для оплаты.

«Ярмош и Завадская содержатся под стражей. Материалы уголовного дела направлены в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, — уточнили в ведомстве. — С целью обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест».

Добавим, что расследование в отношении неустановленных лиц продолжается.