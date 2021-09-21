Хасавюрт, Дагестан, 21 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Дагестане возбуждено уголовное дело после пожара в одной из гостиниц города Хасавюрта. В результате ЧП погибли два человека, еще шестеро доставлены с ожогами в больницу. Следствию предстоит установить виновных в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Alex Пожар

Как предварительно установлено, пожар в гостинице, расположенной на углу улиц Датуева и Грозненская в Хасавюрте, произошел около 04:00 21 сентября. Во время пожара скончались от ожогов двое мужчин, еще шесть человек с ожогами и травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Следователи допрашивают свидетелей и пострадавших, собирают улики и остальные сведения, которые помогут пролить свет на причину пожара и установить виновных.