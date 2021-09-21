Уфа, 21 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели ребенка в результате пожара в частном доме возбуждено в Башкирии. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

Утром 20 сентября 2021 года в частном жилом доме в селе Федоровка Калининского района Уфы произошел пожар. Во время борьбы с огнем было найдено тело девочки 2012 года рождения. Из горящего дома спаслись женщина с четырьмя детям, при этом один спасшийся подросток 2006 года рождения был госпитализирован с ожогами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тела двух человек.