Москва, , 13:15 — REGNUM Украина рискует с газа перейти на отопление дровами. Об этом 21 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, в то время как Украина фактически разрушается, руководство этой страны пытаются изображать из себя политиков.

«Зеленский изображает из себя политического деятеля, а Украина стагнирует и разрушается. Впереди перспектива жечь дрова, чтобы хоть как-то выжить», — сказал Коротченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Патрушев: поездка Зеленского в США вскрыла «завуалированный колониализм»