Москва, 21 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Украина рискует с газа перейти на отопление дровами. Об этом 21 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его мнению, в то время как Украина фактически разрушается, руководство этой страны пытаются изображать из себя политиков.

«Зеленский изображает из себя политического деятеля, а Украина стагнирует и разрушается. Впереди перспектива жечь дрова, чтобы хоть как-то выжить», — сказал Коротченко.