Пермь, 21 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Напавший на пермский вуз 18-летний Тимур Б. увлекался военной тематикой, не любил людей и часто болел. Став совершеннолетним, от твёрдо решил купить ружьё, рассказала его мать на допросе, сообщает 21 сентября телеграм-канал Shot.

Следственный комитет России Пермский государственный университет после стрельбы

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«Он спокойный, заботливый, очень любит животных, особенно кошек. Я считаю, что у меня был идеальный ребёнок, он во всём мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил», — рассказала женщина.

Она отметила, что Тимур много читал о войнах, в том числе о Сирии, интересовался оружием. Примерно с семи лет мальчик играл в компьютерные игры, в подростковом возрасте — в «стрелялки». Он часто болел бронхитом, у него была астма.

Медицинскую комиссию перед получением разрешения на оружие он прошел с первого раза. Деньги на ружье он скопил, часть получил от отца, добавила она.

Трагедия, произошедшая в пермском университете, шокировала женщину. О произошедшем она узнала их социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября вооружённый ножом и ружьём молодой человек вошёл в здание Пермского государственного университета и открыл огонь по людям. Погибли шесть человек, также есть пострадавшие. Злоумышленника обезвредили, он госпитализирован с серьёзным ранением.

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