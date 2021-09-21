Таллин, 21 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Заявленный в ходе местных выборов в столице Эстонии лозунг Национал-консервативной партии EKRE Eestimeelne Tallinn («Думающий по-эстонски Таллин») противоречит всей многовековой истории города и похож на националистическую цензуру. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редктор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Призыв интересный, хотя и вызывает некоторые вопросы. Прежде всего, если, согласно Конституции, все нации в Эстонии равны, непонятно, почему многонациональное население столицы должно в полном составе «думать как эстонцы». То есть думать, как русский или кореец (мэр Таллина Михаил Кылварт — этнический кореец — прим. ИА REGNUM), теперь считается дурным тоном, если не противозаконным деянием?», — задается вопросом публицист.

По мнению Чаплыгина, прозвучавший со стороны конкретной партии призыв «думать как эстонец» сильно попахивает политической цензурой: «Получается, что эта партия взяла на себя право решать, какой образ мыслей для наших граждан является правильным и патриотичным. И если твое мировоззрение отличается от предначертанного этой партией образца, ты автоматически заносишься в списки неблагонадежных граждан».

Формулировка лозунга Eestimeelne Tallinn заставляет подозревать в его авторах стремление разделить жителей города национальному признаку, делает выводы эстонский публицист и добавляет: «Если бы лозунг EKRE звучал как «Патриотичный Таллин», это не вызвало никаких вопросов. Потому что любить свой город может любой его житель, вне зависимости от национальности, мировоззрения и политических предпочтений. Но, очевидно, кому-то очень захотелось внести в предвыборную кампанию национальный окрас».

Местные выборы в Эстонии пройдут с 10 по 17 октября нынешнего года.