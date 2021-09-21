Ереван, 21 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. На пограничном пункте между Россией и Грузией «Верхний Ларс» планируется увеличить пропускную способность в несколько раз. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на российско-армянском форуме в Ереване.

Стоп-кадр оналйн камеры на КПП «Верхний Ларс» Ситуация на КПП «Верхний Ларс»

«Мы с коллегами из Минтранса держим эту ситуацию на очень серьёзном контроле. Мы заявляем, что к середине 2022 года должна завершиться реконструкция по части легкового транспорта, к концу 2022 года будет завершена реконструкция по части грузового транспорта», — сказал Вольвач.

Он отметил, что после завершения работ КПП «Верхний Ларс» сможет пропускать до 3 тыс. автотранспортных средств. Это уменьшит трудности водителей, которые возят грузы между Россией и Арменией.

Напомним, Верхний Ларс является единственным действующим сухопутным пунктом между Грузией и Россией. Через него также проходит маршрут в Армению. На КПП периодически скапливается большая очередь.