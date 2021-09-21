Вашингтон, 21 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Американская певица Билли Айлиш совместно с брендом Jordan компании Nike выпустит эксклюзивную модель кроссовок. Об этом 21 сентября пишет издание TMZ.

Скриншот с YouTube Билли Айлиш

Кроссовки, созданные в коллаборации Айлиш и Jordan будут иметь лаймово-зелёный цвет — за основу выбрана модель Air Jordan 1 KO. Обувь выйдет в продажу 30 сентября 2021 года. Артистка поделилась с подписчиками фотографией новой модели.

https://www.instagram.com/p/CUDgT0Wv_lb/

Ранее с компанией Nike сотрудничал известный рэпер Трэвис Скотт. В его коллекции были представлены худи, спортивные брюки и футболка.