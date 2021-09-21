Пекин, 21 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Компания Lynk & Co в режиме онлайн представила новый кроссовер Lynk & Co 09. Об этом сообщает издание Sina.

Sina Lynk & Co 09

Новинка является первым полноразмерным кроссовером китайской марки, который был построен на платформе SPA. На этой же «тележке» модели Volvo XC90 и XC60, а также Polestar 1.

Длина Lynk & Co 09 составляет 5042 мм, ширина — 1977 мм, а высота — 1780 мм. Расстояние между осей равно 2984 мм.

Новинка получила двухуровневую оптику, выдвижные дверные ручки, колесные диски R21, крупные фонари и агрессивные патрубки системы выхлопа.

Внутри модели установлены: трехспицевое рулевое колесо, 12,6-дюймовый экран приборной панели и почти такой же дисплей центральной консоли, регулируемые по 12 направлениям сиденья водителя и переднего пассажира, подогрев кресел и руля, проекция на лобовое стекло, беспроводная зарядка для смартфона и система автоматической парковки.

Lynk & Co 09 оснащен системой «мягкого» гибрида, в составе которой есть двухлитровый мотор, как у Geely Tugella, а также 48-вольтовый стартер-генератор. Мощность установки составляет 252 л. с. Агрегатируется она с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin.

Также есть версия кроссовера, получившая подзаряжаемый гибрид. Максимальная производительность такой системы составляет 431 л. с.

Напомним, в начале сентября компания Lynk & Co на автомобильной выставке в Чэнду представила «заряженную» версию купе-кроссовера Lynk & Co 05+.

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