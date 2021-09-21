Багдад, 21 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. До конца сентября три подразделения международной антитеррористической коалиции во главе с США покинут территорию Ирака. Об этом 21 сентября рассказал представитель объединенного командования армии Ирака генерал-майор Тахсин аль-Хафаджи, его слова приводит иракский телеканал Rudaw.

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«Три подразделения международной коалиции (возглавляемой США) покинут Ирак в конце сентября», — сказал он.

Кроме того, аль-Хафаджи подчеркнул, что «Ираку больше не нужны» военные из-за рубежа на своей территории.

Отметим, 5 января 2020 года иракский парламент принял резолюцию, в которой содержится требование полностью вывести с территории страны иностранных военных.