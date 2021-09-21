Улан-Батор, , 13:10 — REGNUM В Улан-Баторе 20 и 21 сентября проходят поздравления ветеранов битвы на Халхин голе и Освободительной войны на дому. Мероприятия приуроченные к 100-летии вооруженных сил страны, 76-летнему юбилею Освободительной войны (Советско-японской войны) и Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, организовали Генеральный штаб Вооруженных сил и неправительственная организация «Бойцы родины».

Монголия

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«Монголы видели как в России поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны на дому. Мы позаимствовали эту идею и решили организовать сегодняшнее мероприятие. Мы обязаны чествовать героев, помнить о павших, отдавать дань уважения и заботы живым ветеранам. Ведь среди нас осталось мало героев, которые принесли нам эту мирную жизнь. Хотели показать, что мы не забыли и не забудем подвиг ветеранов, благодаря которым мы живем в мирной стране. Также одной из задач мероприятии является внесение вклад в патриотическое воспитание молодого поколения», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель Генштаба Монголии, подполковник Одхуугийн Ганбаяр.

В рамке мероприятия артисты образцового военного Военного академического ансамбля песни и танца выступили около дома ветеранов, военнослужащие роты Почетного караула несли флаги соединений, которые участвовали в войнах и сохранились в Военном музее Монголии. Поскольку поздравление ветеранов проходило на фоне пандемии COVID, церемония проводилась на улицах, около домов ветеранов, организаторы строго соблюдали санитарно-эпидемиологический режим.

Из-за состояния здоровья и других причин, организаторы поздравили более 20 ветеранов. Организаторы заявили, что это мероприятие будет традиционным.