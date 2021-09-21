Рига, , 13:09 — REGNUM Забастовка медиков Латвии может не состояться, так как министерство здравоохранения страны готово частично удовлетворить требования Профсоюза работников здравоохранения и социального ухода. Об этом сообщил портал Rus.lsm.lv ссылкой на представителей профсоюза.

Медики

Так, требуемую прибавку к зарплате в 10% могут в 2022 году получить медики, но не технический персонал.

«Конечно, переговоры — это всегда поиск компромисса. И нам пришлось во многом уступить, но, с другой стороны, Минздрав тоже показал действительно понимание того, что необходимо повысить заработную плату», — заявил глава Профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Латвии Валдис Керис.

Сообщается, что предложение минздрава пока не утверждено на правительственном уровне. Только в этом случае соглашение между ведомством и медиками страны может быть подписано и вопрос о забастовке перестанет быть актуальным.

По плану Министерства здравоохранения, в 2022 году медсестрам министерство повысит зарплаты на 8−9%. До 2025 года вырастет зарплата и помощников медсестёр. Сейчас это 837 евро брутто, станет 1036 евро. Однако прибавку они получат только с 2024 года.

Именно этот пункт категорически не устраивает профсоюзы. Они требовали повысить среднюю зарплату технических сотрудников на 5% в год в ближайшие три года.