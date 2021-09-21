Тверь, 21 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Оправдательный приговор в отношении Александра З., обвинённого в убийстве троих человек, вынес Тверской областной суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Мужчина обвинялся в том, что 2 мая 2020 года в селе Михайловское Калининского района он нанес троим мужчинам колото-резаные ранения, от которых те скончались. Дело получило огромный общественный резонанс. Сам Александр З. настаивал, что действовал в целях самозащиты — трое мужчин, после его конфликта с сыном соседки, ворвались на его участок, избили его друга. Александр З., решив, что друга убили, пытался защититься и защитить жену и ребенка, находившихся в доме.

В суде представитель гособвинения просил признать Александра З. виновным в тройном убийстве и назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Тверской облсуд счел доказательства защиты более весомыми и оправдал Александра З. за отсутствием состава преступления, его освободили в зале суда, сообщает «Афанасий бизнес».