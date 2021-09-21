Казань, 21 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Татарии расследуют уголовное дело, возбужденное после гибели в дорожно-транспортном происшествии 17-летней девушки, по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Горящий автомобиль

По версии следствия, вечером 20 сентября 22-житель города Елабуга, управляя автомобилем «ЗАЗ Sens», уснул за рулем. Водитель, двигаясь на 946 км автодороги М-7 по направлению Москва — Уфа, совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом, двигавшемся в попутном направлении.

В результате аварии легковой автомобиль загорелся. 17-летняя пассажирка не смогла покинуть транспортное средство и погибла.

ИА REGNUM напоминает, погибшая в горящем автомобиле девушка училась в Камском технико-экономическом колледже в городе Набережные Челны.

Читайте также: В Татарии в горящем автомобиле погибла 17-летняя девушка