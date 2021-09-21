Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге осудили членов группировки так называемых «черных риэлторов», которые ради завладения чужими квартирами убивали пенсионеров и людей с алкогольной зависимостью. Об этом 21 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Осужденные Забар Зубов и Виктор Зорин

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух членов банды «черных риэлторов» Забара Зубова и Виктора Зорина. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны судом виновными в убийстве двух и более лиц, совершенных группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, и в пособничестве в убийстве.

Как было доказано в суде, в период с 2010 по 2014 года подсудимые под руководством бывшего старшего участкового уполномоченного полиции Сергею Крохина(в 2019 году был приговорен к пожизненному сроку с отбыванием приговора в колонии особого режима, — прим. ред.) подыскивали одиноких престарелых собственников квартир и горожан, страдающих алкоголизмом. После чего, убили четырех потерпевших и мошенническим способом переоформили их имущество.

«Для беспрепятственного хищения квартир обвиняемые привлекли юриста Геннадия Агеева, который содействовал совершению преступлений. Кроме того, соучастницы преступной деятельности Валентина Торочкова и Виктория Годовикова сожительствовали с двумя потерпевшими, контролируя их действия до реализации преступного умысла», — рассказали в ведомстве.

В июле 2021 года вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимые признаны виновными по всем эпизодам преступной деятельности. А в сентябре 2021 года на основании постановления суда Торочкова, Годовикова, а также Агеев в связи с истечением сроков давности освобождены от уголовной ответственности.

«С учетом позиции государственного обвинения суд назначил Зубову наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Зорину — в виде лишения свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, по статье 159 УК РФ («Мошенничество») уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.