Джакарта, 21 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Индонезии детям до 12 лет разрешат посещать торговые центры, сообщает Kompas.

Department of Foreign Affairs and Trade Индонезийские дети

За ослаблением коронавирусных ограничений, введенных правительством, также должно последовать соблюдение медицинских протоколов, например, родители должны проявлять бдительность и следить за детьми при поездках в торговые центры.

Власти Индонезии временно разрешат детям до 12 лет посещать торговые центры. Новые меры будут действовать в районах Джакарты, Бандунга, Семаранга, Джокьякарты и Сурабая.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии предупредило о третьей волне коронавируса.