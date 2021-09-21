Красноярск, 21 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончался 21 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 21 сентября в краевом оперативном штабе.

Павел Редин ИА Красная Весна Многоразовая защитная маска

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 5630 человек, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за всё время в регионе выявлено 112 849 носителей коронавируса, выздоровели 99 637 человек.