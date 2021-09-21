Москва, 21 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Рубль 20 сентября резко обвалился, пустив доллар к максимумам сентября в районе 73,45 руб. Пара закрылась вблизи верхней границы диапазона, но уже 21 сентября на открытии принялась торгов тестировать отметку 73 руб./доллар, начав с медвежьего гэпа, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Давление на российскую валюту ослабело, что в первую очередь обусловлено нисходящей коррекцией доллара на международной арене после ралли индекса USD к четырехмесячным максимумам.

Паника по поводу возможного дефолта китайского гиганта Evergrande поутихла, но эта тема еще не раз скажется на настроениях инвесторов в Азии и остальных площадках в дальнейшем.

Также, нервозности на рынках придает грядущее заседание Федрезерва США, которое питает силы долларовых быков, одновременно отбивая у инвесторов желание рисковать.

На этом фоне в ближайшей перспективе вряд ли стоит рассчитывать на снижение пары под отметку 73 руб., тогда как возобновление подъема к 73,50 руб. вполне возможно.

Нефть 21 сентября корректируется после падения 20 сентября. Однако продажи могут возобновиться в любой момент и привлечь фиксацию прибыли в ожидании вердикта ФРС», — считает эксперт.

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