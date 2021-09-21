Уфа, 21 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Кол-центр оперативного штаба по контролю за ситуацией с отоплением, уборкой снега и другим вопросам зимы начинает свою работу в Уфе. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты

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Сообщается, что с 22 сентября обращения от жителей будут приниматься на сайте администрации города, по номеру 277−09−11, через офисы единого расчетно-кассового центра и ресурсо-снабжающих предприятий, а также в телеграмме, используя телеграм-бота.

Отмечается, что с 23 сентября на сайте городской администрации будут принимать заявки, связанные с отоплением.

«Все заявки, полученные через указанные каналы связи будут систематизироваться в Едином реестре обращений. В зависимости от вида проблемы они автоматически будут направляться исполнителям для оперативного решения вопроса», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что штаб по зимнему периоду для решения проблем жителей во время отопительного сезона поручил создать в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров.