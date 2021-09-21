Ярославль, 21 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Ярославле с начала 2021 года в ДТП с участием общественного транспорта пострадало 76 человек. Один из них погиб. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Yarnews.net ДТП с автобусом в Ярославле

Всего с начала 2021 года на территории города произошло 51 ДТП с участием автобусов. Всего водителей признали виновными в 27 авариях.

«6 ДТП совершили водители АО «ПАТП-1 города Ярославля», 4 ДТП — водители АО «Ярославское АТП», 3 ДТП — водители ООО «Гирфтранс», 2 ДТП — водители ООО «Автократ», по 1 ДТП — водители ООО «Драйв», ООО «Альянс Авто», ООО «Автомиг», в которых 1 человек погиб и 39 — получили травмы», — сообщили в ГИБДД.

После начала транспортной реформы 14 июля на общественном транспорте Ярославля работают «ПАТП-1», «Ярославское АТП», «Гирфтранс» и «Автомиг». ООО «Автократ» обслуживает межгородские маршруты, «Альянс Авто» — один маршрутный автобус, работающий по нерегулируемому тарифу.