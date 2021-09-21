Калуга, 21 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Калужская область заняла девятое место в «Национальном экологическом рейтинге регионов Российской Федерации» по итогам лета 2021 года. В топ-10 также вошли Тамбовская, Белгородская, Курская и Костромская области, а также Республики Алтай, Чувашская и Чеченская, а также Алтайский край и Москва. Об этом 21 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».

Алена Телегуз Экология

Наиболее значимыми летними экособытиями Калужской области стали запуск более 170 тысяч мальков стерляди в Оку и 12 зубров — в леса национального парка «Угра», увеличение площади регионального природно-заповедного фонда на 140 га, начало расчистки реки Сечны в Дзержинском районе, создание интерактивной карты распространения борщевика Сосновского, запуск системы онлайн-мониторинга атмосферного воздуха, VII Международный экологический форум «Цифровая экология». Ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечался 5 июня, были подведены итоги акции по сбору батареек. Калужане их собрали более пяти тонн. Также удалось на 90% уменьшить число лесных возгораний. Помощь в этом оказали 48 систем видеонаблюдения, которые ведут непрерывный мониторинг лесного фонда.

В рамках нацпроекта «Экология» в Калужской области проходили акции «Дни защиты от экологической опасности», «Вода России», «Сохраним лес» и «Сад памяти».