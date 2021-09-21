Калужская область вновь вошла в топ-10 экологичных регионов России
Калуга, 21 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Калужская область заняла девятое место в «Национальном экологическом рейтинге регионов Российской Федерации» по итогам лета 2021 года. В топ-10 также вошли Тамбовская, Белгородская, Курская и Костромская области, а также Республики Алтай, Чувашская и Чеченская, а также Алтайский край и Москва. Об этом 21 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».
Наиболее значимыми летними экособытиями Калужской области стали запуск более 170 тысяч мальков стерляди в Оку и 12 зубров — в леса национального парка «Угра», увеличение площади регионального природно-заповедного фонда на 140 га, начало расчистки реки Сечны в Дзержинском районе, создание интерактивной карты распространения борщевика Сосновского, запуск системы онлайн-мониторинга атмосферного воздуха, VII Международный экологический форум «Цифровая экология». Ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечался 5 июня, были подведены итоги акции по сбору батареек. Калужане их собрали более пяти тонн. Также удалось на 90% уменьшить число лесных возгораний. Помощь в этом оказали 48 систем видеонаблюдения, которые ведут непрерывный мониторинг лесного фонда.
В рамках нацпроекта «Экология» в Калужской области проходили акции «Дни защиты от экологической опасности», «Вода России», «Сохраним лес» и «Сад памяти».