Москва, 21 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Американский бизнес получил возможность наживаться на Украине, это завуалированный колониализм. Так охарактеризовал итоги визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном 21 сентября интервью «Аргументам и фактам».

Http://historyproject.ucdavis.edu Синтия Брэнтли. Европейский колониализм в Африке, 1896 год

По словам Патрушева, поездка украинского лидера в США явила реальное лицо тех, кто якобы беспокоится о благополучии Украины. По итогам визита заключены договоры, полезные лишь для американского бизнеса. Ему снова позволили вне конкуренции извлекать прибыль из украинских проектов.

«Это не что иное, как завуалированный колониализм», — констатировал Патрушев.

Пропаганда выдаёт эту антинациональную политику за движение к так называемому прогрессивному Западу. Среди жителей Украины немало тех, кто этому верит, добавил он.

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