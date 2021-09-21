Краснодар, 21 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Три проблемных долгостроя в общей сложности на 900 квартир сданы в эксплуатацию в Краснодаре, сообщили 21 сентября в пресс-службе администрации края. Это три литера ЖК «Свобода».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР Долгострой

Дома должны были быть сданы до 31 марта 2017 года, однако застройщик обязательства не выполнил. Завершала строительство компания-инвестор. На данный момент завершено строительство всех трех домов на 873 квартиры.

Также, как сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, в регионе завершено строительство двух долгостроев в Краснодаре и одного в Сочи, в ближайшее время их введут в эксплуатацию. Также 50 проблемных объектов в Краснодарском крае завершены строительством, но полное восстановление прав граждан возможно только в судебном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2021 года на Кубани обещают завершить строительство 83 долгостроев, будет сдано более 13 тыс. квартир.